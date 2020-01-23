Влада США ускладнила візові правила для вагітних

Влада США ускладнила правила видачі туристичних віз для вагітних жінок, повідомив Держдепартамент.

Нові правила діятимуть уже з п’ятниці, 24 січня. Їхня мета – перешкодити тому, щоб громадянки іноземних держав приїжджали 31 США виключно з метою народити дитину на території цієї країни. За американською конституцією, практично будь-яка дитина, народжена в США, автоматично отримує громадянство Сполучених Штатів: на відміну від більшості країн світу, в Америці діє так званий «принцип ґрунту» при визначенні громадянства дитини.

За новими правилами, співробітники американських консульств, які відповідають за видачу віз, повинні відмовляти у візах вагітним жінкам, щодо яких у них з’явиться підозра, що вони збираються приїхати до США, щоб народити дитину там. Жінка повинна буде переконати співробітників у тому, що мета її поїздки є іншою.

Як зазначає Politico, за друге півріччя 2016-го і перше півріччя 2017 року в США народилися, за офіційними даними, близько 33 тисяч дітей, батьки яких в'їхали за туристичними візами. Крім того, туристичні візи видаються, як правило, на великий проміжок часу, і жінки можуть отримати їх задовго до настання пізніх термінів вагітності. Тому вжиті заходи навряд чи сильно вплинуть на кількість нових громадян США, що народилися у матерів-іноземок.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про можливість видати указ, який скасовує автоматичне отримання громадянства усіма народженими в США. Багато юристів критикували ці наміри як неконституційні. Держдепартамент пішов іншим шляхом.