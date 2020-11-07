США: Трамп знову бездоказово твердить про «порушення» і свою «перемогу»

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп, який, за всіма нинішніми підрахунками, програє президентські вибори, виступив у твітері з новою хвилею необґрунтованих тверджень про «порушення» в перебігу підрахунку голосів і вкотре заявив про свою нібито «перемогу». Соцмережа позначила його дописи як безпідставні чи взагалі закрила їх від огляду як суперечливі й такі, що можуть вводити в оману щодо виборчого процесу.

Його суперник, демократ Джо Байден, який наразі йде до перемоги, утримався від тверджень про свою перемогу як нібито про доконаний факт, як то вже кілька разів робив Трамп, і говорить лише, що «збирається перемогти».

Як твердив Трамп у твітері вранці 7 листопада за місцевим часом, тисячі бюлетенів, мовляв, були прийняті на дільницях «незаконно» вже після закінчення дня виборів (процедура голосування поштою в багатьох штатах якраз передбачає таку законну можливість, за умови, що бюлетень був надісланий не пізніше ніж у день виборів), а в деяких виборчих центрах спостерігачам нібито «не давали доступу» до спостереженням за підрахунком голосів. Як і попередніми разами, ніяких підтверджень жодної зі своїх заяв він не навів, і такі випадки наразі не відомі.

Він також вкотре заявив, ніби «виграв ці вибори з великим відривом».

При цьому раніше Трамп застерігав Байдена, щоб той не став оголошувати про свою перемогу.

За загальнодержавними результатами підрахунку голосів на цей час, Байден перемагає Трампа з рекордним відривом – більш ніж на 4 мільйони голосів. Але через двоетапну систему виборів президента у США він має в першу чергу здобути голоси принаймні 270 з загалом 538 членів колегії виборників від окремих штатів.

На цей час, за тенденціями зміни даних при підрахунку голосів, Байден також іде до перемоги в чотирьох із п’яти штатів, де підрахунок голосів досі триває через необхідність рахувати значно більші цього року через коронавірусну пандемію кількості голосів виборців, надісланих поштою. За оцінками, Байден може отримати врешті понад 300 голосів виборників.

Трамп намагається зірвати підрахунок у тих місцях, де він іде йому не на користь, або домогтися перерахунку через суди. В кількох штатах суди вже відмовили йому, але його юридична команда продовжує ці намагання.

У штаті Джорджія, де позиції обох кандидатів досить близькі (Байден незначно випереджає Трампа), законодавство штату припускає перерахунок голосів, якщо врешті різниця складе менш ніж 0,5 відсотка.

Увечері 6 листопада за місцевим часом Байден виступив перед прихильниками, заявивши, що його перевага дає йому «мандат до дії», й додав, що його показники свідчать, що американці хочуть «скласти країну докупи, а не розривати її».

«Цифри говорять ясно й переконливо: ми збираємося перемогти в цих перегонах», – сказав Байден. При цьому він закликав американців бути спокійними й терплячими, поки голоси ще рахують.

Але в очікуванні на ініційовані Трампом судові процеси команди обох кандидатів уже оголосили серед своїх прихильників збір коштів на покриття очікуваних судових витрат. У Трампа, за повідомленнями, збираються зібрати на це 60 мільйонів доларів. Головний юридичний радник його кампанії Матт Морґан повторює, що «вибори ще не закінчені».

Трамп, усвідомлюючи реальність програшу, раніше вже кілька разів виступав із безпідставними твердженнями нібито про шахрайства й порушення на виборах, хоча ніяких підтверджень не наводив. Соціальні мережі позначають такі його дописи як такі, що вводять в оману, в одному з випадків кілька телевізійних мереж перервали пряму трансляцію виступу Трампа, коли він став виступати з такими твердженнями.

Через такий брак реальних доказів порушень деякі юридичні експерти вважають, що позови кампанії Трампа врешті не вплинуть на результат виборів.