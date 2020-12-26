Поліція США: вибух у Нешвіллі на Різдво був навмисним

Вибух, що стався вранці на Різдво в місті Нешвілл (штат Теннессі) на півдні США, був навмисним, заявила місцева влада. Постраждали троє людей, вони перебувають у лікарні в стабільному стані, повідомив мер Джон Купер.

Начальник поліції Джон Дрейк повідомив журналістам, що інформації про загиблих наразі немає, але влада вивчає тканини, виявлені на місці вибуху, які, на їхню думку, можуть бути людськими останками.

До розслідування приєдналися співробітники ФБР.

Вибух стався в туристичному районі Нешвілла, де розташовано багато магазинів, барів і ресторанів, постраждали історичні будівлі.

За словами Купера, одна будівля зруйнована. Мер додав, що місту «пощастило», що вибух стався вранці на Різдво, коли в центрі міста було мало людей.

«Це прикро, але будь-якого іншого ранку, я думаю, це була б набагато гірша історія», – додав він.

Купер назвав вибух «обурливим і боягузливим нападом» і заявив, що він завдав «катастрофічної шкоди» історичній частині міста, відомого як батьківщина американської кантрі-музики.

Мотиви вибуху наразі невідомі. У поліції заявили, що не отримували ніяких повідомлень про загрози.