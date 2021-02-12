У США засудили 38-річного українця. Він брав участь у схемі відмивання грошей на мільйони доларів

Громадянина України, 38-річного Олександра Мусієнка у США засудили до 87 місяців ув’язнення за участь у міжнародній схемі відмивання грошей. Мусієнко, який визнав свою провину, також має виплатити майже 100 тисяч доларів реституції, повідомляє міністерство юстиції США.

За даними уряду США, з 2009 до 2012 року Мусієнко допоміг кіберзлочинцям зі Східної Європи заволодіти понад 3 мільйонами доларів із банківських рахунків жертв у США та вивести кошти з країни. Мусієнко був залучений до вербування, нагляду та скеровування осіб («мулів»), які могли отримувати викрадені кошти та передавати їх за межі США. Українця заарештували в Південній Кореї у 2018 році та екстрадували 2019 року до Сполучених Штатів.

Відзначається, що Мусієнко винаймав «мулів» через оголошення на сайтах. Найняті таким чином особи, повідомляє Мін’юст США, вважали, що працюють на реальну фірму.

Судові документи від 2016 року вказують, що Мусієнко використовував псевдоніми «Роберт Дейвіс» та «Плай».