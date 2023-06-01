США продовжили безмитний режим для української сталі ще на рік – Мінекономіки

У Міністерстві економіки повідомили, що США звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік. Як повідомляє пресслужба відомства, президент США підтримав ініціативу американського Мінторгівлі та звільнив від мит також сталь із ЄС, яка виготовлена з української сировини.

«Значний збій у виробництві сталі в Україні зменшив загальний обсяг виробництва сталі в Україні. Водночас сталеливарна промисловість була історично важливою для України, і як Сполучені Штати, так і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятувальної ланки, поки країна відновлюється», – цитує Мінекономіки України текст прокламації президента США Джо Байдена.

Міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що впродовж року Київ пояснював партнерам, що «головний спосіб відновити українську металургію – це інтегрувати її у виробничі ланцюги в ЄС і США». Рішення США продовжили безмитний режим для української сталі, каже вона, «один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію».

«Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі. Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит. Крім того, в рамках промислового діалогу Україна-ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі», – повідомили у Мінекономіки.

В уряді кажуть, що виробництво сталі в Україні в першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022 року – 1,23 млн тонн проти 3,6 млн тонн відповідно.

Вперше річний безмитний режим для української сталі США встановили 9 травня 2022 року.