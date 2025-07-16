Опозиційного мера Стамбула засудили до 1 року 8 місяців тюрми

Суд у Туреччині засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу (його повноваження були припинені у зв’язку з арештом) до одного року та восьми місяців в’язниці у справі про образи та погрози на адресу прокурора міста, повідомляє Associated Press, турецьке видання Haberturk та інші ЗМІ.

Імамоглу заперечує всі звинувачення. «Я боровся проти зловживання судовою системою та проти її використання як політичного інструменту. Це справді образа нашої нації», – сказав він у суді.

Екрема Імамоглу, головного суперника президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, затримали 19 березня 2025 року – за кілька днів до праймеріз опозиційної Республіканської народної партії (РНП), на яких його мали висунути кандидатом у президенти на виборах 2028 року. Попри арешт, РНП висунула Імамоглу кандидатом на посаду глави держави.

Імамоглу відправили під варту. Турецька влада звинуватила його у «створенні та керівництві злочинною організацією», «підкупі», «шахрайстві при проведенні тендерів» та «незаконному отриманні персональних даних». Крім того, Імамоглу звинуватили в «допомозі тероризму». За версією слідства, політик і ще троє людей пов’язані з Робітничою партією Курдистану, яка вважається в Туреччині терористичною організацією. Судовий процес за цими звинуваченнями ще не розпочався.

Арешт Імамоглу спричинив масові акції протесту його прихильників. Республіканська народна партія, європейські лідери та десятки тисяч учасників протестів розкритикували його кримінальне переслідування як політизоване й таке, що суперечить принципам демократії.

Екрем Імамоглу обіймав посаду мера Стамбула з 2019 року. Після його арешту тимчасовим виконувачем обов’язків мера було призначено іншого представника опозиційної Республіканської народної партії – Нурі Аслана.