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МЗС: дипломати надають допомогу українцям, які не можуть вилетіти зі Стамбула через негоду

Снігопад у Стамбулі почався наприкінці минулого тижня

В аеропорту Стамбула перебувають українські дипломати, які надають допомогу громадянам України, що не можуть вилетіти до Києва через негоду, заявили у Міністерстві закордонних справ.

«Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула задля надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови. Вони взаємодіють із адміністрацією і авіаперевізниками, щоб забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів», – написав у твітері речник МЗС Олег Ніколенко.

Снігопад у Стамбулі почався наприкінці минулого тижня. Через негоду заблокована робота аеропорту Стамбула: всі рейси були скасовані, закриті дороги, що ведуть до аеропорту.

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