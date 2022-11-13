Вибух у Стамбулі: кількість жертв зросла

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив про шість загиблих і понад 50 поранених.

На місці працюють рятувальники, район оточений поліцією.



Причина вибуху поки що невідома. Прокуратура Стамбула не відкидає версію теракту. За словами Ердогана, на це вказують попередні дані розслідування. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв.

13 листопаді на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі стався вибух. За даними МЗС, немає даних про постраждалих українців внаслідок вибуху в Стамбулі.

Істікляль – це велелюдна вулиця, на якій розташовані магазини та ресторани, вона популярна серед туристів і місцевих жителів.