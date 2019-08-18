Сильні зливи у Стамбулі призвели до загибелі людини

Влада Стамбулу повідомляє, що внаслідок сильних злив і раптового підняття рівня води 17 серпня в цьому турецькому місті загинула одна людина.

За повідомленням, йдеться про безхатченка, який втонув, перебуваючи в підземному переході.

Внаслідок негоди постраждали кілька районів Стамбулу, зокрема Фатіх, де розташований історичний Гранд-базар.

Дощ почався вранці і посилився близько полудня 17 серпня, повідомляє Reuters. Це призвело до перебоїв у русі транспорту, декілька доріг залило водою.

На відео і фото зі Стамбула видно сотні книжок і різних товарів, що плавають у воді в мікрорайоні Еміненю, де магазини розташовані в підземному переході.