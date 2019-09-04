Стан експрезидента Криму Мєшкова вкрай тяжкий – дочка

Стан колишнього президента Криму Юрія Мєшкова, який перебуває в Туреччині, залишається тяжким. Про це повідомила 4 вересня російському агентству «Інтерфакс» дочка політика Маріанна Мєшкова.

«Сказали, що поки все погано, лікарі оцінюють стан як украй тяжкий. Сильно пошкоджена ліва половина мозку, він не розмовляє і реагує тільки на слух. Йому треба буде відлежатися там ще два тижні, і тільки потім можливе транспортування в лежачому положенні», – сказала Мєшкова.

Крім того, за словами дочки, Мєшкову може знадобитися друга операція.

Днем раніше речниця посольства Росії в Туреччині Ірина Касимова з посиланням на медиків заявила, що стан експрезидента Криму Юрія Мєшкова поліпшується.

1 вересня дочка Юрія Мєшкова Маріанна у фейсбуці написала, що у її батька стався інсульт. Його ввели в штучну кому. Через деякий час вона повідомила, що Мєшкова «розбудили», але він «не говорить і не ворушиться».

У першій половині 1990-х років Юрій Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок «Росія», які виступали за незалежність півострова від України і його приєднання до Росії.

У 1994 році був обраний першим і останнім президентом Криму.

Внаслідок розколу в блоці «Росія» і дій української влади Мєшков був змушений емігрувати до Росії, де проживав до анексії півострова. Зараз перебуває в опозиції до підконтрольної Кремлю влади Криму.