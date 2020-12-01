Антарктичний науковий центр закликає українських школярів привітати полярників з Новим роком

Український Національний антарктичний науковий центр оголошує конкурс для школярів під назвою «Привітай полярника з Новим роком».

«Головна умова участі – створити та надіслати малюнок-листівку чи відеовітання з Новим роком. Найкращі привітання будуть передані на станцію «Академік Вернадський» команді зимівників. Долучитися до конкурсу можуть учні будь-яких українських шкіл незалежно від віку та регіону», – повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Для участі в конкурсі потрібно заповнити анкету та прикріпити до неї файл або посилання на створене привітання: малюнок, фотоколаж, відеоролик, анімацію тощо. Дедлайн – 25 грудня 2020 року.

Школярі можуть долучитися як самостійно, так і в групах до п’яти осіб.

Журі конкурсу складатиметься з представників НАНЦ. Вони обов’язково враховуватимуть креативність та знання антарктичної тематики.

Буде визначено п’ять переможців, які отримають поштою призи від НАНЦ. За перше місце буде подарована онлайн-зустріч із полярниками.