Ставлення чехів до України покращилося – дослідження

Ставлення чехів до України покращилося, повідомив чеський Центр досліджень громадської думки.

Станом на грудень 2018 року позитивно до України ставляться 62% чехів, негативно – 23%. У січні 2015 року позитивне ставлення до України висловлювали 49% чехів, негативне – 35%.

Найкраще ставлення чехи мають до Словаччини (95%), Польщі (91%), Угорщини та Австрії (по 89%), найгірше – до Саудівської Аравії (28%), Сирії (25%) та Ірану (22%).

До Росії позитивно ставляться 58% чехів, негативно – 33%.