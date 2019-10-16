У Дніпрі встановили стелу з портретами Аміни Окуєвої та загиблих на Донбасі бійців

У Дніпрі, на Алеї пам’яті, встановили стелу з портретами Аміни Окуєвої та загиблих на Донбасі бійців. На новій стелі – портрети 42 загиблих вояків української армії та добровольчих формувань.

Як розповіла Радіо Свобода начальниця управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації Наталія Шуліка, на новій стелі – світлини тих, хто загинув упродовж 2018-2019 років, а також тих, хто загинув раніше, але чиї тіла були ідентифіковані лише тепер.

«Коли ми відкривали Алею пам’яті, у нас був 495 загиблий боєць. Зараз – 593», – сказала Наталія Шуліка.

За її словами, стела встановлена коштом обласного бюджету, її вартість склала 68 тисяч гривень.

В облдержадміністрації збирають світлини для встановлення ще однієї стели.

Загалом на алеї в Дніпрі встановлено 15 стел із іменами та портретами понад пів тисячі загиблих у бойових діях на сході країни жителів області. Стели передані на баланс комунального підприємства облради.