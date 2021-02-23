Адвокати Стерненка просять перевести його з Одеського СІЗО до Києва

Адвокати одеського активіста Сергія Стерненка просять перевести його із Одеського СІЗО до Києва.

«Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю», – інформує юридична компанія «Міллер».

За словами адвокатів, на розгляд заяви відводять три дні.

Приморський суд Одеси 23 лютого визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.