Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
23 лютого 2021, Київ 18:56
Новини | Політика

Адвокати Стерненка просять перевести його з Одеського СІЗО до Києва

Приморський суд Одеси 23 лютого визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення

Адвокати одеського активіста Сергія Стерненка просять перевести його із Одеського СІЗО до Києва.

«Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доправили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров’ю», – інформує юридична компанія «Міллер».

За словами адвокатів, на розгляд заяви відводять три дні.

Приморський суд Одеси 23 лютого визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG