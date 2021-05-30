Голлівудський актор Сігал вступив у прокремлівську партію «Справедлива Росія»

Голлівудський актор Стівен Сігал вступив у прокремлівську партію «Справедлива Росія».

Політична сила підтримує практично всі кремлівські ініціативи й президента Росії Володимира Путіна. Водночас вона протистоїть провладній партії «Єдина Росія».

Під час церемонії 29 травня Сігал фотографувався з одним з лідерів партії – російським письменником Захаром Прилепіним, який воював на Донбасі на боці контрольованого Росією угруповання «ДНР».

Сігал отримав російське громадянство у 2016 році від президента Росії Володимира Путіна. При цьому він зберіг американський паспорт.

69-річний актор знімався в голлівудських фільмах «Над законом», «Усупереч смерті» та «В осаді».