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21 листопада 2019, Київ 00:04
Новини | Політика

Генсекретар НАТО закликав надати Україні «більше практичної підтримки»

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав країни-члени альянсу посилити підтримку України, а також Грузії, передає «Голос Америки».

«Я закликаю союзників надати необхідні ресурси та кадри, для того, щоб ми могли надавати їм більше практичної підтримки», – заявив Столтенберґ у Брюсселі, куди на зустріч зібралися міністри закордонних справ країн НАТО.

Він наголосив на важливості підтримувати Україну та Грузію як партнерів у Чорноморському регіоні.

«НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні за останні кілька років. Ми погодили цього квітня пакет заходів, щоб проводити більше навчань та збільшити обмін інформацією», – додав Столтенберґ.

Наприкінці жовтня, перебуваючи з візитом в Україні генсекретар НАТО ЄНС Столтенберґ заявив, що Україна є серед найближчих союзників НАТО, і альянс цінує внесок Києва у євроатлантичну безпеку.

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