Стрілянина біля різдвяного ярмарку в Страсбурзі: одна людина загинула

Невідомий вчинив стрілянину біля різдвяного ярмарку в Страсбурзі (Франція), внаслідок чого одна людина загинула, щонайменше шестеро поранені, повідомляють західні агенції новин із посиланням на місцеву поліцію.

Місце події оточене, в центрі міста перекрили рух транспорту. Про особу і мотиви нападника не повідомляють. За даними поліції, він утік.

Влада міста закликала жителів за можливості залишатися вдома.

Європарламент, що базується в Страсбурзі і зараз проводить сесію, зачинили через стрілянину. За повідомленнями, євродепутати, працівники євроустанови і журналісти не могли залишити будівлю.

У Франції зберігаються підвищені заходи безпеки, запроваджені після нападів у 2015 і 2016 роках, внаслідок яких загинули понад 200 людей.