Зеленський розповів про національну стратегію безбар’єрності і підписав указ про її підготовку в 2021 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», яким передбачено розробку Національної стратегії зі створення такого простору в країні, повідомляє у четвер пресслужба Офісу президента України.

«Документ спрямований на забезпечення рівного та безперешкодного доступу всіх соціальних груп населення до освіти, зайнятості, послуг, інфраструктури, участі в житті громади та сприятиме створенню належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод українських громадян», – йдеться в повідомленні на сайті ОПУ.

Повідомляється, що стратегія має бути розроблена та затверджена у квітні 2021 року.

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Як вказано у повідомленні, ця стратегія має врахувати найкращий світовий досвід у цій сфері і «запропонувати комплексний підхід до розбудови принципів соціальної, економічної, політичної, цифрової та фізичної безбар’єрності для всіх суспільних груп, зокрема людей з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, батьків малолітніх дітей та дітей з інвалідністю».

Документ набирає чинності з дня його опублікування, повідомили в ОПУ.

3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю.