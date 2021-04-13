Зеленський затвердив стратегію діяльності представництва президента України в Криму

Президент Володимир Зеленський підписав указ про пріоритетні напрями діяльності Представництва президента України в Автономній Республіці Крим, яким затвердив стратегію діяльності цього органу, повідомляє у вівторок пресслужба ОПУ.

«Метою реалізації стратегії є підвищення ефективності діяльності представництва щодо сприяння додержанню прав і основоположних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселилися з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, зростанню та зміцненню рівня їх довіри до державних інституцій, виконанню заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», – йдеться в документі.

Згідно зі стратегією, представництво президента, серед іншого, має займатися розвитком ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу та громадськими об’єднаннями.

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«Представництво президента в Криму має брати участь у розробці пропозицій стосовно формування та забезпечення реалізації державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму, захисту та підтримки громадян, які проживають на півострові, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, позбавлених особистої свободи у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом та тимчасовою окупацією території України», – йдеться в повідомленні.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим як державний орган було створене ще на початку 1990-х, не маючи фактичних виконавчих функцій. З часу окупації Криму фізичне існування такого представництва на захопленій Росією території стало неможливим.

Наприкінці червня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим Антона Кориневича. Останній заявляв, що серед основних функцій відомства є формування «кримського порядку денного» для президента України та аналітична роботу зі збору інформації.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.