Через стрілянину в кафе у Дніпрі поліція забрала у відділок 15 осіб

В управлінні Нацполіції в Дніпропетровській області повідомили, що за фактом стрілянини у кафе в Дніпрі відкрито кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

«Внаслідок хуліганських дій ніхто не постраждав. Для з’ясування всіх обставин події до відділення поліції доставлено 15 осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 28 лютого у кафе на вулиці Високовольтній у Дніпрі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, невідомі чоловіки «здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії».

«Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу», – ждодали в поліції.

Повідомляється, що під час стрілянини ніхто не постраждав. Інших деталей інциденту наразі немає.