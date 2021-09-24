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Стрілянина в супермаркеті у США: 1 людина загинула, 12 поранені і застрелений нападник

Особу чоловіка поки не встановлено, про мотиви його дій невідомо

У результаті стрілянини в супермаркеті в американському штаті Теннессі двоє людей, в тому числі підозрюваний у стрільбі, загинули і ще 12 зазнали поранень.

Стрілянина сталася, за даними місцевої поліції, у містечку Коллервіль, що приблизно за 40 кілометрів на схід від Мемфіса.

Поліцейські повідомили, що люди ховалися від стрілка навіть у морозильних камерах.

Повідомляється, що серед 12 потерпілих є тяжко травмовані.

Поліція каже, що знайшла стрілка мертвим з очевидним вогнепальним пораненням, якого він собі завдав. Особу чоловіка поки не встановлено, про мотиви його дій невідомо.

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