У Харкові сталася стрілянина, поранений чоловік – поліція

На вулиці Клочківській у Харкові сталася стрілянина, унаслідок якої поранений чоловік, повідомила поліція регіону.
Правоохоронці заявляють, що отримали інформацію про інцидент о 18:45.
«Попередньо встановлено, що чоловік вийшов зі спортивного клубу та почув постріли. Одна куля потрапила в припарковану машину. Ніхто з громадян в автомобілі не постраждав. Ще одна куля поранила чоловіка. У відповідь охорона постраждалого почала стрілянину вгору зі зброї резиновими кулями», – розповіли в поліції.
За даними правоохоронців, постраждалого оперують у медичному закладі.
Поліцейські розповіли, що на місці подій працює слідчо-оперативна група, обставини та особу постраждалого встановлюють.
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