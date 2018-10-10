У Харкові сталася стрілянина, поранений чоловік – поліція

На вулиці Клочківській у Харкові сталася стрілянина, унаслідок якої поранений чоловік, повідомила поліція регіону.

Правоохоронці заявляють, що отримали інформацію про інцидент о 18:45.

«Попередньо встановлено, що чоловік вийшов зі спортивного клубу та почув постріли. Одна куля потрапила в припарковану машину. Ніхто з громадян в автомобілі не постраждав. Ще одна куля поранила чоловіка. У відповідь охорона постраждалого почала стрілянину вгору зі зброї резиновими кулями», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, постраждалого оперують у медичному закладі.

Поліцейські розповіли, що на місці подій працює слідчо-оперативна група, обставини та особу постраждалого встановлюють.