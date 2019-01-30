Поліція: стрілянина в Миколаєві сталася після рішення суду на користь загиблого подружжя

Стрілянина в Миколаєві сталася після рішення суду на користь загиблого подружжя, повідомила прес-служба поліції Миколаївської області.

«Затриманий – чоловік, 1966 року народження. Сьогодні в одному з районних судів міста Миколаєва розглядалася справа щодо боргових зобов’язань між подружжям та затриманим. Суд виніс рішення на користь подружжя. Коли учасники вийшли із будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку», – заявили в поліції.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

30 січня близько 15:00 біля будівлі Ленінського районного суду Миколаєва чоловік розстріляв подружжя. Жінка померла на місці події, чоловік – у кареті швидкої допомоги.