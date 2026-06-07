Поліція: в Києві чоловік відкрив стрілянину на подвір’ї житлового будинку, його затримали

У Дарницькому районі Києва затримали чоловіка, який відкрив стрілянину на подвір’ї житлового будинку, повідомила патрульна поліція столиці.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про невідомого, який ходить двором та стріляє, надійшло на спецлінію 112. Інспектори, які оперативно прибули на місце події, виявили громадянина із предметом, схожим на зброю.

Зважаючи на небезпеку ситуації, правоохоронці привели табельну вогнепальну зброю у бойову готовність відповідно до ст. 46 ЗУ «Про Національну поліцію». Після цього порушника затримали із застосуванням кайданок.

Під час огляду прилеглої території патрульні виявили гільзи, які ймовірно залишилися після пострілів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, а зброю вилучили для проведення відповідної експертизи.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Раніше в Києві в Голосіївському районі один з водіїв під час дорожнього руху влаштував стрілянину, повідомляє столична поліція у телеграмі. Попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета.