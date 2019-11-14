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15 листопада 2019, Київ 00:22
Новини | Міжнародні

США: під час стрілянини у школі в Каліфорнії загинули двоє учнів

У нападі підозрюють учня школи, який святкував 16-річчя

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Двоє людей загинули і троє поранені внаслідок стрілянини у школі у місті Санта-Кларіта, неподалік від Лос-Анджелеса в американському штаті Каліфорнія, повідомив 14 листопада представник офісу місцевого шерифа.

Загиблі – 16-річна дівчина і 14-річний хлопець. Їхні імена не називають.

У нападі підозрюють учня школи, який святкував 16-річчя. Він прийшов на заняття і почав стріляти з пістолета. Після цього він вистрілив собі в голову.

Підозрюваний перебуває в лікарні у тяжкому стані. Його мотиви наразі невідомі.

Збільшення кількості випадків масової стрілянини у Сполучених Штатах призвело до закликів громадськості переглянути збройне законодавство в країні.

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