США: під час стрілянини у школі в Каліфорнії загинули двоє учнів

Двоє людей загинули і троє поранені внаслідок стрілянини у школі у місті Санта-Кларіта, неподалік від Лос-Анджелеса в американському штаті Каліфорнія, повідомив 14 листопада представник офісу місцевого шерифа.

Загиблі – 16-річна дівчина і 14-річний хлопець. Їхні імена не називають.

У нападі підозрюють учня школи, який святкував 16-річчя. Він прийшов на заняття і почав стріляти з пістолета. Після цього він вистрілив собі в голову.

Підозрюваний перебуває в лікарні у тяжкому стані. Його мотиви наразі невідомі.

Збільшення кількості випадків масової стрілянини у Сполучених Штатах призвело до закликів громадськості переглянути збройне законодавство в країні.