В Україні відзначають День студента

«Українські студенти – креативні, сміливі та вільні – рушійна сила, яка творить нову, успішну Україну. Щиро вітаю з Міжнародним днем студентів!», – написав у Facebook президент України Петро Порошенко з нагоди Міжнародного дня студентів 17 листопада.

«День студента – свято юності, час для великих можливостей та перспектив. Перед вами відкриті всі двері, не бійтесь підкорювати світ. Зі святом! Цікавих лекцій та легких іспитів!», – написав у Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

День студента – свято всіх студентів, яке в Україні відзначають, як і в більшості країн світу, 17 листопада, також відоме як Міжнародний день студентів.

Історія святкування почалася в Чехословаччині під час Другої світової війни, пов'язана з трагічними подіями – цей день відзначають на знак пам’яті чеських студентів, яких стратили в листопаді 1939 року.

Свято в Україні встановлене указом президента від 16 червня 1999 року.