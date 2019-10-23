У Львові 12 студентів училища отруїлися газом з балончика – поліція

Поліція Львівської області повідомила про перевірку за фактом отруєння 12 студентів місцевого училища газом подразливої дії.

«До Шевченківського відділу поліції 22 жовтня близько 23:00 надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про доставлених у медичний заклад 12 неповнолітніх хлопців та дівчат 15-17 років, у яких діагностовано «отруєння внаслідок токсичної дії невідомої речовини», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, одна зі студенток гуртожитка у кімнаті знайомого, студента побачила балончик яскравого кольору і «вирішила, що це парфуми та розпилила його вміст».

«Чотирьох студентів після надання медичної допомоги лікарі відпустили, інші залишаються в лікарні. Поліцейські встановлюють обставини події», – повідомили в поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.