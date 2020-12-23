У Києві відкрили меморіальну дошку Василю Стусу та Івану Світличному

У Києві 23 грудня відкрили меморіальну дошку українському поетам Василю Стусу та Івану Світличному, повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

Згідно з повідомленням, меморіальна дошка з’явилася на фасаді Національної академії наук України на вулиці Грушевського, 4.

«Маю за честь сьогодні відкрити меморіальну дошку цим великим людям. Василь Стус та Іван Світличний – видатні постаті, українці з великої літери. Вони багато пережили за свою громадянську позицію», – сказав на відкритті керівник Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

Повідомляється, що у відкритті дошки взяли участь син Василя Стуса Дмитро Стус, родина та громадськість.

Серед тих, хто був на заході, – директор Інституту літератури імені Шевченка Микола Жулинський, директор Інституту історії НАН України, академік Валерій Смолій, політв’язень, голова Київського товариства політв’язнів і репресованих Олесь Шевченко, політв’язень, який перебував в одному з Василем Стусом концтаборі, останній, хто бачив його живим, Василь Овсієнко, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Іван Світличний і Василь Стус поховані на Байковому кладовищі у Києві. Їхні могили розташовані неподалік. Поховали Івана Світличного у вишиванці, подарованій Василем Стусом.