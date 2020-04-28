Стихія в Узбекистані: загинула одна людина, поранені щонайменше 30

Одна людина загинула, щонайменше 30 інших були поранені внаслідок буревію, який пронісся по південно-західному регіону Узбекистану, в Бухарській області, вириваючи з корінням велику кількість дерев. Про це повідомляє узбецька служба Радіо Свобода.

Представники влади заявили 28 квітня, що сильні пориви вітру тривали понад чотири години, постачання електроенергії та природного газу було зупинене щонайменше для 140 тисяч домогосподарств. Швидкість вітру сягала 90 кілометрів на годину, повідомляє Державний метеорологічний центр.

Також сильний вітер із дощем уразив прикордонний з Узбекистаном район Туркменистану, звідти офіційних повідомлень про наслідки стихії не було.