Уряд підтримав проєкт указу про державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва

Кабінет міністрів України підтримав проєкт указу президента України «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва» про призначення 94 державних стипендій – 21 довічної та 73 дворічних.

Розмір державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва з 1 січня 2021-го року становить 2654 грн, з 1 липня 2021-го – 2781 грн, з 1 грудня 2021-го року – 2901 грн (1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Із повним переліком стипендіатів можна ознайомитися за тут.