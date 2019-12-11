Міністр освіти заявила, що підвищення стипендій у 2020 році не передбачається

Підвищення стипендій у 2020 році не передбачається, заявила міністр освіти і науки Ганна Новосад в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Коли ж ми говоримо про академічні стипендії, то, на мою думку, це має бути інструментом мотивації кращих. Вони мають бути набагато вищими, ніж є зараз. На наступний рік поки що збільшення не закладали. Але все ж через суттєве збільшення стипендій ми маємо поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно їх може отримувати», – сказала Новосад.

Вона розповіла, що міністерство не має кінцевої моделі того, як буде змінювати підхід до стипендій.

Мінімальна академічна стипендія становить 490 гривень для закладів професійної освіти та 1 300 гривень – для вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.