ЗСУ минулої доби на Донеччині збили російський Су-25 – Штупун

Українські військові минулої доби на Донеччині збили російський штурмовик Су-25, повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Вчора ми збили ще один штурмовик Су-25 на Донеччині. Це вже сьомий літак (збитий) такого типу на Донеччині з 10 жовтня», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

У останньому зведенні Генштабу ЗСУ щодо російських втрат повідомлялося, що Росія втратила літак, проте не повідомлялися деталі – якого типу та на якому напрямку його збили. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Москва у війні проти України втратила 322 літаки. Росія про свої втрати у техніці не повідомляє.