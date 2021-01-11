Росія: семеро людей загинули під час пожежі у будинку для людей похилого віку

У селищі Боровському під російською Тюменню згорів нелегальний приватний будинок для людей похилого віку.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії, установа ніде офіційно не була зареєстрована.

У вогні загинули семеро лежачих постояльців пансіонату. Власниця бізнесу і двоє старих змогли врятуватися.

За інформацією рятувальників, загиблі задихнулися продуктами горіння. Всім жертвам було більше 70 років.

Пожежа сталася в будинку і двох лазнях. Офіційно зареєстрованою у приватному будинку була лише власниця. Її вже затримали співробітники Слідчого комітету. Порушено дві кримінальні справи за статтями «Заподіяння смерті з необережності двом і більше особам» і «Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело до смерті з необережності двох і більше осіб».

До гасіння пожежі МНС Росії довелося залучити 55 чоловік і 21 одиницю техніки. На місці загоряння пройшли слідчі дії. Площа загоряння склала 200 квадратних метрів.