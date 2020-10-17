Суд заарештував підозрюваного в нападі з ножем на волонтера партії «Удар» – прокуратура

Суд у Києві вирішив арештувати на два місяці підозрюваного в нападі з ножем на волонтера партії «Удар», повідомила 17 жовтня київська прокуратура.

«За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 9 чоловіку, який наніс численні ножові поранення волонтеру, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Строк дії ухвали визначено до 12 грудня 2020 року. Підозрюваний перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі», – йдеться в повідомленні.

Напад на волонтера стався у Солом’янському районі Києва ввечері 14 жовтня.

Постраждалий роздавав газети, коли до нього підійшов невідомий, спровокував конфлікт і завдав йому удари ножем, волонтера госпіталізували у тяжкому стані, повідомили у прокуратурі.

Підозрюваного у нападі затримали. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Міський голова Києва, лідер «Удару» Віталій Кличко раніше повідомляв, що постраждалий волонтер – учасник АТО/ООС.