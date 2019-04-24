Суд відмовився заборонити Авакову виконувати обов’язки голови МВС

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо заборони міністрові внутрішніх справ України Арсену Авакову виконувати обов’язки.

«Суд ухвалив рішення – відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки суд дійшов до висновку про її необґрунтованість та про відсутність підстав для задоволення, адже вимоги щодо забезпечення позову є передчасними. На думку суду, без розгляду справи по суті з встановленням усіх фактичних обставин справи і дослідженням доказів, що мають значення для вирішення даної справи, неможливо в даному випадку забезпечити позов», – йдеться в повідомленні суду, оприлюдненому 24 квітня.

У суді нагадали, що відкрили провадження у справі за позовом до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо невнесення до Верховної Ради України подання про звільнення очільника МВС.

Позов надійшов до суду в березні. Позивач заявляє, що міністр внутрішніх справ порушує пункт закону щодо вимог до міністрів, серед яких – знання української мови.