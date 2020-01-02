Бельгійський суддя призупинив ордер на арешт сепаратистського лідера Каталонії

Ордер на арешт сепаратистського лідера Каталонії Карлеса Пучдемона призупинений бельгійськими судовими органами через імунітет політика як європейського законодавця. Про це адвокат Пучдемона Пол Бекар заявив 2 січня, повідомляє Associated Press.

Захисник додав, що бельгійський суддя, який веде справу, також припинив ордер, виданий щодо колишнього члена каталонського уряду Тоні Коміна.

Цих двох розшукують в Іспанії за їхню роль у здійсненій 2017 року спробі проголосити незалежність Каталонії. Пучдемон і Комін втекли до Бельгії після провалу цієї спроби, а в травні вони були обрані до Європарламенту від Іспанії як представники каталонських сепаратистських партій.

У грудні 2019 року Європейський суд скасував рішення, які забороняли Пучдемону та Коміну обійняти місця в Європейському парламенті. Проте прокуратура Іспанії попросила іспанського суддю зберегти міжнародні ордери на арешт обидвох політиків.

19 грудня минулого року Європейський суд постановив, що колишній віцепрезидент Каталонії Оріоль Жункейрас, який відбував покарання у в’язниці в Іспанії за свою роль у референдумі про незалежність Каталонії, отримав право на недоторканність, коли його обрали європейським законотворцем разом із Пучдемоном та Коміном.

У жовтні Жункейрас був засуджений до 13 років ув'язнення за «підбурювання до заколоту». 11 його однодумців були визнані винними, вісім із них також отримали термін ув’язнення.