Суддю з Криму визнали винним у державній зраді і засудили до 12 років в’язниці

Святошинський районний суд Києва визнав винним в державній зраді суддю Красногвардійського районного суду нині анексованого Росією Криму, повідомив Офіс генерального прокурора. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, у березні-листопаді 2014 року суддя «забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим».

На думку слідства, суддя умисно надав допомогу Росії «в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави».

Судовий процес відбувався за спеціальною процедурою, яка передбачає можливість відсутності обвинувачених під час засідань. Чи затримували суддю – у відомстві не уточнили.

В Офісі генерального прокурора заявили, що в процесі судового розгляду перебуває понад 100 кримінальних проваджень через державну зраду суддів.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.