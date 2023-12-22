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До суду передали справу проти підозрюваного у коригуванні удару по піцерії в Краматорську – прокуратура

Розбір завалів на місці знищеної російським ракетним ударом піцерії, Краматорськ, 28 червня 2023 року
Розбір завалів на місці знищеної російським ракетним ударом піцерії, Краматорськ, 28 червня 2023 року

Донецька обласна прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту проти підозрюваного у коригуванні ракетного удару по піцерії в Краматорську у червні цього року.

«Чоловіку, який перебуває під вартою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Чоловіку інкримінують державну зраду.

28 червня Служба безпеки повідомила, що затримала агента спецслужб Росії, який скоригував російський ракетний удар у Краматорську днем раніше. За даними відомства, коригувальником виявився мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ. Внаслідок російського удару загинули 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждали – 60.

Москва, коментуючи удар по цивільних у Краматорську, заявила, що поцілила в «пункт дислокації командного складу» однієї з бригад ЗСУ.

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