До суду передали справу проти підозрюваного у коригуванні удару по піцерії в Краматорську – прокуратура

Донецька обласна прокуратура повідомила про скерування до суду обвинувального акту проти підозрюваного у коригуванні ракетного удару по піцерії в Краматорську у червні цього року.

«Чоловіку, який перебуває під вартою, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Чоловіку інкримінують державну зраду.

28 червня Служба безпеки повідомила, що затримала агента спецслужб Росії, який скоригував російський ракетний удар у Краматорську днем раніше. За даними відомства, коригувальником виявився мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ. Внаслідок російського удару загинули 12 людей (у тому числі 3 дитини), постраждали – 60.

Москва, коментуючи удар по цивільних у Краматорську, заявила, що поцілила в «пункт дислокації командного складу» однієї з бригад ЗСУ.