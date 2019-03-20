Суд відмовив кандидату в президенти Бойку в задоволенні позову до НСТУ

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову кандидата на пост президента України Юрія Бойка до Національної суспільної телерадіокомпанії України, повідомляє сайт суспільного мовника 20 березня.

Політична партія «Опозиційна платформа – За життя» зверталася до НСТУ з проханням про розміщення політичної реклами кандидата на пост президента України Юрія Бойка.

«Національна суспільна телерадіокомпанія України звернула увагу на ряд порушень законодавства в наданій рекламі й просила усунути такі порушення для подальшої можливості розміщення в ефірі. Проте на сайті «Опозиційної платформа – За життя» з’явилася маніпулятивна заява про нібито «цензуру» з боку ПАТ «НСТУ», – ідеться в повідомленні.

Суспільний мовник також повідомив політичній партії, що «у випадку усунення всіх порушень законодавства реклама кандидата на пост президента України Юрія Бойка буде розміщена в ефірі на загальних засадах як політична», але Бойко звернувся до суду з проханням визнати нерозміщення його ролика в ефірі каналів Суспільного протиправним.

«Суд встановив, що позивачем не надано жодних доказів протиправності дій Суспільного мовника. Крім того, суд наголосив, що ПАТ «НСТУ» не порушувало вимог чинного законодавства про вибори, так само як не порушувало й жодних прав Юрія Бойка як суб’єкта виборчого процесу», – повідомляє НСТУ.

У партії «Опозиційна платформа – За життя» ще не коментували цього повідомлення.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. У виборчих бюлетенях будуть прізвища 39 кандидатів. Другий тур у разі, якщо жодний із кандидатів не набере понад половину голосів виборців, запланований на 21 квітня.