Суд у Росії відмовився прийняти позов організації Навального до Путіна

Тверський суд Москви не прийняв позов співробітників заснованого опозиціонером Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) до президента Росії Володимира Путіна. Згідно з Конституцією, вимоги до президента Росії не приймаються в межах адміністративного судочинства, пояснила речниця суду Ольга Бондарєва.

Навальний і співробітники ФБК 21 листопада подали позов до Путіна через справу про відмивання грошей. Вони вимагають визнати незаконною бездіяльність глави держави, який, на їхню думку, ніяк не реагує порушення конституційних прав співробітників ФБК.

Навальний і його прихильники вважають Путіна організатором кримінальної справи проти фонду. Стверджується, що президент доручив слідчим органам порушити справу з помсти за антикорупційні розслідування ФБК і «з метою насильницького утримання влади».

Згідно з базами даних судів, цього року до Путіна було подано 28 позовів. У них було або відмовлено, або судді повертали їх заявникам. Так само судді відмовили у всіх 24 позовах, поданих до президента Росії в 2018 році, і в 10 позовах, поданих у 2017 році.

У вересні та жовтні цього року російська поліція провела масові обшуки в штабах Навального в регіонах у справі про відмивання грошей у ФБК. За версією слідства, співробітники ФБК незаконно отримали 75 мільйонів рублів, після чого нібито перевели ці гроші на рахунки фонду. Підозрюваних у справі поки немає.