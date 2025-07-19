Окружний суд США зобов’язав USAGM надати Радіо Свобода фінансування до кінця фінансового року

Суд США задовольнив прохання Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) про попередню судову заборону у справі проти Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM), яке не виплатило Радіо Свобода кошти, асигновані Конгресом США.



Суддя Ройс Ламберт з Окружного суду округу Колумбія заявив у своєму рішенні, винесеному 18 липня, що USAGM має виплатити RFE/RL решту коштів, виділених Конгресом на 2025 фінансовий рік, дійшовши висновку, що Агентство обумовлює виділення коштів нав’язуванням обтяжливих нових грантових умов і відмовою від добросовісних переговорів з RFE/RL, що порушує законодавство.



«Наскільки відомо Суду, це безпрецедентний випадок, коли агентство вимагає, щоб абсолютно нові умови регулювали його десятилітні робочі відносини з організацією-грантоотримувачем, а потім перестає реагувати, особливо коли агентство за законом зобов'язане надавати щорічні асигнування Конгресу цій конкретній організації», – написав він.

Загроза фінансуванню мовника викликала хвилю глобальної підтримки з боку медіа-спостерігачів, аналітиків і захисників демократії, а також аудиторії на 27 мовах і в 23 країнах, в яких мовить RFE/RL.

У своєму рішенні Ламберт зазначив, що «кричуще нехтування USAGM своїми обов’язками щодо фінансування» призвело до «масових звільнень, скасування програм і неминучої шкоди глобальному впливу, який RFE/RL створювала протягом десятиліть».

Президент Радіо Свобода Стівен Капус сказав у своїй заяві, що це рішення є «кульмінацією невпинних юридичних зусиль, спрямованих на те, щоб змусити USAGM виділити фінансування, необхідне для виконання життєво важливої місії RFE/RL».

«Ця перемога надає нашим журналістам імпульс, необхідний для того, щоб продовжувати доносити інформацію до майже 47 мільйонів людей щотижня, які покладаються на нашу журналістику в пошуку фактів і протистояти зловмисній пропаганді авторитарних урядів», – сказав він.

«Зараз, як ніколи, ми не можемо віддати інформаційний простір тиранам», – додав Капус, зазначивши, що з цим рішенням «RFE/RL може продовжувати просувати інтереси національної безпеки США».

USAGM є незалежним урядовим агентством США, яке здійснює нагляд за трансляцією новин та інформації більш ніж 60 мовами для понад 400 мільйонів людей щотижня.

Загальний бюджетний запит USAGM на 2025 фінансовий рік склав 950 мільйонів доларів для фінансування всіх його операцій та капітальних інвестицій. Сюди входять такі медіа, як RFE/RL, «Голос Америки», «Радіо Вільна Азія», Офіс мовлення на Кубі (Радіо Марті), Близькосхідні мережі мовлення (MBN) та Фонд відкритих технологій.



Згідно з документами USAGM, бюджетний запит на 2025 рік для RFE/RL становив близько 153 мільйонів доларів.

Радіо Свобода – це приватна, незалежна міжнародна інформаційна організація, чиї програми щотижня охоплюють аудиторію майже 50 мільйонів людей у 23 країнах світу, включаючи Україну, Росію, Іран, Афганістан, Пакистан, республіки Центральної Азії і Кавказу. Фінансується Конгресом США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

14 березня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення діяльності семи державних агенцій, зокрема USAGM, організації, яка опікується Радіо Свобода. Після цього надійшло повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, який фінансує діяльність Радіо Свобода, і заморожування приблизно 75 мільйонів доларів, уже виділених на фінансування діяльності медіакорпорації Конгресом на нинішній фінансовий рік – до кінця вересня 2025 року.

Це рішення ухвалило тимчасове керівництво USAGM на підставі указу Трампа, який наказує усунути неефективне витрачання коштів американських платників податків.

Радіо Свобода, яке почало судову боротьбу з USAGM, продовжило мовлення і публікації, але вжило рішучих заходів щодо скорочення витрат, зокрема відправивши сотні співробітників у частково оплачувані відпустки й обмеживши роботу з фрілансерами.



