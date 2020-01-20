У бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» адвокати висловили незгоду з діями російського судді

Після засідання Південного військового окружного суду російського Ростова-на-Дону адвокати фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» подали письмову незгоду з діями судді, що головує у справі, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ліля Гемеджі.

За її словами, у заяві сторона захисту вказала, що головуючий суддя «порушує кодекс суддівської етики, підвищує тон, висловлює неповагу до учасників процесу, а також позицію з обвинувальним ухилом».

«В ході засідання було заявлено близько тридцяти заперечень. Суд знову зняв багато запитань, це вже стандартна для нього практика. Підзахисному Назіму Шейхмамбетову, Едему Смаілову суд дозволив поставити всього два або три запитання, інші – зняв. Еміль Курбедінов подав письмове заперечення в канцелярію суду», – сказала Гемеджі.

Публічних коментарів самого судді у цій справі немає.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненої в Росії і включеному нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».