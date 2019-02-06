Російський суд оголосить вирок свідку Єгови з Данії

Суд у російському обласному центрі Орел 6 лютого оголосить вирок члену релігійної організації «Свідки Єгови» з Данії Деннісу Крістенсену, який майже два роки перебуває за ґратами в Росії.

Крістенсен був заарештований і звинувачений в екстремізмі в травні 2017 року. Це сталося через місяць після того, як Верховний суд Росії постановив, що релігійна група більше не має права працювати в країні. Відтоді десятки членів релігійної організації «Свідки Єгови» були затримані.

Сторона захисту наполягає, що Крістенсен має бути виправданий, обвинувачення просить засудити данця до шести з половиною років ув'язнення. Максимальний термін покарання за статтею, яка інкримінується Крістенсену, – 10 років ув’язнення.

Правозахисні групи закликають Росію відпустити Крістенсена. «Російська влада має негайно і беззастережно звільнити Денніса Крістенсена, данського громадянина і свідка Єгови, який постав перед судом просто за реалізацію прав людини, включно з правом на свободу віросповідання», – сказано в поширеній 5 лютого заяві Amnesty International.

Уряди в Росії та деяких інших країнах із підозрою ставляться до діяльності «Свідків Єгови» через їхню позицію щодо військової служби, голосування та влади в цілому. Релігійна організація, яка має головний офіс у Нью-Йорку, стверджує, що в Росії нараховується близько 170 тисяч її прихильників.