Суд в окупованому Севастополі ліквідував протестантську церкву

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд задовольнив позов російської влади окупованого Криму про ліквідацію місцевої релігійної організації «Церква євангельських християн-баптистів «Благодать».

«Підставою для судового рішення стали неодноразові грубі порушення вимог законодавства РФ у сфері діяльності некомерційних організацій. Так, відповідач зобов'язаний був повідомити до Мін'юсту про зміну адреси юридичної особи», – повідомила 9 січня прес-служба суду.

Раніше Верховний суд Росії заборонив на території країни діяльність релігійної організації «Свідки Єгови». Понад 60 її представників зазнали кримінального переслідування. Москва поширює ці заборони не лише на Росію, а й на окупований Крим.