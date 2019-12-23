Суд засудив до 13 років позбавлення волі обвинуваченого у вбивстві ветерана АТО в Києві

Шевченківський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі обвинуваченого у вбивстві ветерана збройного конфлікту на Донбасі Сергія Олійника, повідомила пресслужба прокуратури Києва.

«23 грудня 2019 року, за участю Київської місцевої прокуратури №10 суд оголосив обвинувальний вирок 58-річному чоловіку, визнавши його винним в умисному вбивстві ветерана АТО», – вказано в повідомленні.

Сторона обвинувачення просила для підсудного 13 років позбавлення волі. Сам цей чоловік винним у вчиненні злочину себе не визнав та просив його виправдати.

Шевченківський райсуд столиці визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Злочин стався 22 червня 2017 року на вулиці Ярославів Вал неподалік станції метро «Золоті ворота». Під час раптово виниклого конфлікту обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, завдав потерпілому смертельного ножового порання в площину грудної клітини. Трагедія сталася на очах сина та дружини загиблого чоловіка.