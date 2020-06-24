У суді оскаржують заборону їздити до Росії лише за закордонним паспортом

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло два позови з оскарженням рішення Кабінету міністрів про перетин кордону з Російською Федерацією лише за закордонним паспортом, повідомляє 24 червня пресслужба суду, не вказуючи, хто саме є позивачем.

Позивачі просять суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України від 18 грудня 2019 року №1056 «Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

Відповідно до вказаного документа, українцям із 1 березня 2020 року заборонено в’їжджати, прямувати транзитом, перебувати та пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років.

Натомість для виїзду на територію Росії громадянам України потрібен закордонний паспорт.

Суд вирішує питання про відкриття проваджень у цих адміністративних справах.