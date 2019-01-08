«Екс-заступника мера Севастополя» засудили до 5 років позбавлення волі умовно

Колишнього «заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації» в анексованому Росією Криму Олега Кизименка засудили до п’ятьох років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном на один рік, свідчать дані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Вирок був оголошений 26 грудня Голосіївським районним судом Києва, його можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Кизименка визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Посадовця затримали у вересні 2018 року під час його прибуття у приватних справах на підконтрольну українській владі територію Донецької області.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.