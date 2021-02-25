Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з участю керівництва парламенту та уряду, де, серед іншого обговорив проблеми судової системи, інформує пресслужба Офісу президента.

«Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України», – сказав Володимир Зеленський.

В ОПУ вказують, що народні депутати готові розглянути законопроєкт щодо реформування судової системи України, а також наступного тижня питання реформи суду порушать на черговому форумі «Україна 30».

Повідомляється, що на нараді обговорили законопроєкти, які Верховна Рада має розглянути наступного пленарного тижня. Крім судових ініціатив, – також економічні та екологічні, додали в ОПУ.

Згідно з календарним планом, наступний пленарний тиждень розпочнеться 2 березня. Цього тижня в депутатів було одне позачергове засідання 23 лютого, в перебігу якого Верховна Рада ухвалила з правками Зеленського закон про державну службу.