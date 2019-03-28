Суд у Дубаї зняв арешт із яхти вартістю понад 400 мільйонів доларів, що належить російському мільярдеру

Апеляційний суд Дубая зняв арешт з яхти російського мільярдера Фархада Ахмедова через рік після того як судно було затримано владою емірату, повідомляє 28 березня агентство Reuters. Судно було заарештоване на вимогу Високого суду Лондона через процес розлучення Ахмедова та його дружини.

Колишня дружина Ахмедова Тетяна кілька років намагається відсудити у нього третину його статків, які журнал Forbes оцінює в 1,4 мільярда доларів. Подружжя розлучилося в 2000 році у Москві, але суд у Лондоні ухвалив, що фактично їх шлюб тривав до 2013 року. У 2016 році суд зобов’язав Ахмедова виплатити колишній дружині 453 мільйони фунтів (570 мільйонів доларів), що, за оцінкою Financial Times, стало однією з найбільших компенсацій, призначених при розлученні.

Ахмедов виконувати рішення суду відмовився. Після цього суд ухвалив заарештовувати його активи по всьому світу.

Супер'яхта «Луна» коштує, за різними оцінками, від 436 до 492 мільйонів доларів. 115-метрове десятіпалубне судно було побудоване в 2010 році для Романа Абрамовича і куплене Ахмедовим у 2014 році. Ахмедов розбагатів на торгівлі нафтою і газом, він був членом Ради федерації Росії.