Судді МКС відхилили запит про розслідування імовірних воєнних злочинів в Афганістані

Міжнародний кримінальний суд (МКС) відхилив клопотання прокурора цього ж суду щодо розслідування імовірних воєнних злочинів, скоєних під час конфлікту в Афганістані. У рішенні, ухваленому 12 квітня, судді посилалися на брак доказів та погані перспективи кооперації з зацікавленими державами.

«Палата вирішує, що розслідування ситуації в Афганістані на цьому етапі не служитиме інтересам правосуддя і відповідно відхиляє прохання», – сказано в рішенні.

У листопаді 2017 року прокурор Фату Бенсуда попросила суддів порушити розслідування щодо можливих воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених бійцями афганських національних сил безпеки, угруповань «Талібан» і «Хаккані», а також збройних сил і розвідувальних служб США в Афганістані.

5 квітня офіс Бенсуда повідомив, що влада США скасувала її візу. Держсекретар США Майк Помпео заявив у березні, що Вашингтон скасує або відмовить у видачі віз співробітникам МКС, які прагнуть розслідувати можливі воєнні злочини та зловживання, вчинені силами США в Афганістані або в інших місцях. Сполучені Штати належать до числа десятків країн, які не ратифікували Римський статут, який у 2002 році передбачив створення Міжнародного кримінального суду.